В Британии свиней натирают кремом от загара из-за рекордно высоких температур, пишет LADBible. Фермеры опасаются, что жара пагубно повлияет на здоровье животных, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Королевское валлийское шоу - крупнейшее в Британии сельскохозяйственное мероприятие, которое проходит с 18 по 21 июля. В этом году проведение выставки усложнила аномальная жара на территории Уэльса. Из-за этого животные, представленные на мероприятии, нуждаются в особом уходе.

Организаторы выставки заявили, что свиней будут мазать солнцезащитным кремом, чтобы защитить их от ожогов, кроме того, животных будут охлаждать мокрыми одеялами. Сообщается, что посетители шоу также смогут бесплатно набирать питьевую воду из специальных мест.

"На выставке буду фонтанчики с водой, так что приносите свои бутылки и наливайте сколько хотите. Кроме того, есть места в тени, где можно присесть", - говорится в заявлении.