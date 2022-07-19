Маск подал встречный иск в отношении Twitter

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск намерен подать встречный иск против руководителей сервиса микроблогов Twitter в связи с решением выйти из сделки. Об этом сообщает издание New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В СМИ выяснили, что юридические консультанты Маска рассчитывают с помощью поданного иска выиграть дополнительное время для сбора материалов. Требуется подготовить сведения, которые докажут наличие фейковых аккаунтов в соцсети.

Не исключается, что встречный иск Маска негативно отразится на стоимости ценных бумаг Twitter, обратили внимание в NYP.

Также в материале предположили, что в дальнейшем Маск добьется куда более выгодной цены для выкупа платформы Twitter.

При этом дело по иску Twitter против Илона Маска намерены рассмотреть 19 июля. Если суд примет сторону Twitter, Маск будет вынужден завершить покупку платформы, либо заплатить $1 млрд за ее прекращение.