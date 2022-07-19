В Москве выявлены пять случаев заражения подвидом COVID-19 «Кентавр»

В Москве (РФ) выявлены пять заболевших подвидом COVID-19 "Кентавр", у всех наблюдается легкая форма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает Роспотребнадзор.

"Кентавр" - новый подвид штамма коронавируса омикрон. Эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и по крайней мере в десяти других странах, включая Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.