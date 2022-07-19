Из вертолета принца Уильяма сделали отель

Вертолет принца Уильяма, на котором он летал во время службы в Королевских ВВС, переделали в глэмпинг. На сутки аренда вертолета-отеля стоит $190. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Британский бизнесмен Бен Стоунхаус забрал со свалки три ярко-желтых вертолета. На одном из них с 2010 по 2013 год совершил 156 полетов принц Уильям в составе поисково-спасательной группы, базировавшейся в Уэльсе.

На ремонт каждого вертолета и превращения его в глэмпинг британец потратил около $250 тыс. Теперь два летательных аппарата стоят в английском кемпинге Pinewood Park, а третий выполняет функцию прибрежного кафе.

Внутри вертолеты выглядят совсем иначе, чем во времена, когда на них летал принц Уильям. У них полностью отапливаемая кабина пилота, где металлические сиденья были заменены на двуспальную кровать. В основной части стоят шкафы, которые можно превратить в двухъярусные детские кровати, тумбочки и журнальный столик.

В одном вертолете могут разместиться двое взрослых и трое детей.