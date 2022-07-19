ЕК не ждет возобновления поставок газа по «Северному потоку»

Еврокомиссия не рассчитывает, что поставки газа из РФ в Европу по "Северному потоку" снова будут осуществляться после окончания плановых работ на данному трубопроводу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы работаем, исходя из предположения, что его [трубопровода] работа не возобновится", - пояснил Хан при посещении Сингапура.

Комментарии Хана прозвучали после того, как появилась информация, что российский "Газпром" объявил потребителям в Европе, что не может гарантировать поставки газа из-за "чрезвычайных" обстоятельств.