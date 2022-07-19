25-летний китаец удивил соцсети своей внешностью

Мужчина из Китая стал известным в соцсетях из-за внешности, пишет Oddity Central. Глядя на него, люди не верят, что ему 25 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина по фамилии Чжу из провинции Хэнань получил порцию славы после того, как его фотографии были опубликованы в интернете. Зрители, глядя на кадры, решили, что китайцу идет пятый десяток, несмотря на то, что ему 25 лет. Сам герой снимков рассказал, что выглядит неестественно старым из-за редкой болезни.

Чжу положительно отреагировал на шутки в своей адрес, но признался, что ему трудно найти девушку. Мужчина ищет вторую половинку в приложении для знакомств, где его часто банят из-за жалоб, что он неверно указывает свой возраст.

Впрочем, многие комментаторы не нашли чего-то странного во внешности китайца. Люди посоветовали ему похудеть, чтобы выглядеть моложе.

"У вас действительно лишний вес, не жалуйтесь, что выглядите старым, а худейте", - посоветовали участники обсуждений.