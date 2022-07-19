https://news.day.az/world/1480245.html Президент Кипра заболел коронавирусом
Президент Кипра заболел коронавирусом
Коронавирусная инфекция выявлена у президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса.
Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель правительства в ранге министра Мариос Пелеканос.
"Некоторое время назад в ходе планового обследования у президента республики Никоса Анастасиадиса был выявлен положительный результат на вызываемую коронавирусом болезнь", - сказал он.
В соответствии с протоколом глава государства на несколько дней воздержится от исполнения своих обязанностей.
У президента наблюдаются легкие симптомы, состояние здоровья Анастасиадиса оценивается как очень хорошее.
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