Президент Кипра заболел коронавирусом

Коронавирусная инфекция выявлена у президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса.

Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель правительства в ранге министра Мариос Пелеканос.

"Некоторое время назад в ходе планового обследования у президента республики Никоса Анастасиадиса был выявлен положительный результат на вызываемую коронавирусом болезнь", - сказал он.

В соответствии с протоколом глава государства на несколько дней воздержится от исполнения своих обязанностей.

У президента наблюдаются легкие симптомы, состояние здоровья Анастасиадиса оценивается как очень хорошее.