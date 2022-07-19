В Эстонии попросили ввести режим ЧС

В Союзе городов и волостей Эстонии заявили, что значительные перебои с поставками природного газа в скором времени могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации на государственном уровне. Об этом сообщает портал err.ee, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы считаем, что нынешняя ситуация соответствует как минимум двум условиям: есть существенные перебои с поставками природного газа, а рыночные механизмы не обеспечивают достаточного снабжения газом. Так что речь идет о чрезвычайной ситуации на государственном уровне или ее угрозе", - заявил исполнительный директор союза Вейкко Лухалайд.

По его словам, проблема с перебоями теплоснабжения не может быть решена исключительно силами местного самоуправления, поэтому государство должно оказать помощь.

"В связи с этим придется решать ситуации, обусловленные трудностями с поставками, для всех использующих природный газ предприятий теплоснабжения и для местных самоуправлений посредством чрезвычайной ситуации, управляемой единообразно на государственном уровне", - отметил Лухалайд.