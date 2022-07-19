ВОЗ бьет тревогу в связи с новой волной COVID-19

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о новой волне COVID-19, которая вызвана подвариантами "омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте ВОЗ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Совершенно очевидно, что мы находимся в ситуации, аналогичной ситуации прошлого лета - только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта "омикрон", в частности BA.2 и BA.5, причем каждая доминирующая сублиния "омикрона" демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами", - говорится в заявлении.

Он также добавил, что за последние шесть недель число новых зараженных COVID-19 в Европе утроилось. Клюге призвал европейские страны оперативно принять меры, касающиеся вакцинации и ношения масок.