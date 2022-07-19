https://news.day.az/world/1480277.html В Британии температура воздуха достигла рекордного уровня
В Британии температура воздуха достигла рекордного уровня
В Британии впервые температура воздуха зафиксирована на уровне выше 40° C.
Как передает Day.Az, сегодня днем температура воздуха в Лондоне составила 40,2° C.
Прежний рекорд был в июле 2019 года в Кембридже, тогда температура воздуха была 38,7°.
Синоптики сообщили, что это временный рекорд, и температура будет повышаться. Они подчеркнули, что, ртутный столбик может подняться до 42°, и это может серьезно сказаться на самочувствии людей.
Порекомендовано не пользоваться без надобности железнодорожным и общественным транспортом.
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