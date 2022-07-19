В Британии температура воздуха достигла рекордного уровня

В Британии впервые температура воздуха зафиксирована на уровне выше 40° C.

Как передает Day.Az, сегодня днем температура воздуха в Лондоне составила 40,2° C.

Прежний рекорд был в июле 2019 года в Кембридже, тогда температура воздуха была 38,7°.

Синоптики сообщили, что это временный рекорд, и температура будет повышаться. Они подчеркнули, что, ртутный столбик может подняться до 42°, и это может серьезно сказаться на самочувствии людей.

Порекомендовано не пользоваться без надобности железнодорожным и общественным транспортом.