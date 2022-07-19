В Тегеране проходит встреча между Эрдоганом и Путиным

В Тегеране в ходе саммита астанинской "тройки" проходит встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Раджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры стран обсудят ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере торговли и мировой безопасности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В начале встречи российский лидер поблагодарил Эрдогана за усилия по решению вопроса вывоза украинского зерна. "Я хочу вас поблагодарить за ваши усилия посреднические, за предоставление площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море. При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, решены. Но то, что есть, - уже хорошо", - резюмировал Путин.