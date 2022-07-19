https://news.day.az/world/1480341.html Посол Германии вызван в МИД Турции
Посол Германии вызван в МИД Турции
Посол Германии в Анкаре Юрген Шульц приглашен в Министерство иностранных дел Турции.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Турции.
В качестве причины вызова дипломата в МИД называется поджог автомобиля, принадлежащего генеральному консульству Турции в Штутгарте.
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