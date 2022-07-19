Посол Германии вызван в МИД Турции

Посол Германии в Анкаре Юрген Шульц приглашен в Министерство иностранных дел Турции.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Турции.

В качестве причины вызова дипломата в МИД называется поджог автомобиля, принадлежащего генеральному консульству Турции в Штутгарте.