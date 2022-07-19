Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в переговорах о вывозе украинского зерна

Вопросы, связанные с вывозом украинского зерна из черноморских портов, до конца еще не решены, но уже хорошо, что есть движение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Он поблагодарил Эрдогана за усилия "посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море".

"При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", - отметил Путин.

Эрдоган выразил надежду на успех переговоров об экспорте украинского зерна и отметил конструктивную посредническую роль России в этом вопросе. Он также отметил важность поддержания контактов на высшем уровне посредством телефонных разговоров между двумя президентами, еще большим плюсом он назвал сегодняшнюю встречу на полях "астанинского формата" и предложил Путину обсудить обширную повестку дня.