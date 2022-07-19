Турция полна решимости изгнать террористов из Сирии.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на саммите "астанинской" тройки, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы полны решимости изгнать террористов из Сирии. Сепаратистские террористические организации должны быть полностью изгнаны из Сирии. Как страны-гаранты астанинского процесса, мы ожидаем от Российской Федерации и Ирана поддержки Турции в этой борьбе. Необходимо четко понимать, что для будущего нашего региона нет места сепаратистскому терроризму и его проявлениям", - отметил Эрдоган.

Эрдоган также сказал, что безопасное возвращение сирийских беженцев в свою страну также является одним из важных пунктов повестки дня астанинского процесса. По его словам, Тель-Рифат и Манбидж на севере Сирии превратились в "порт для террористов, которые необходимо от них отчистить.