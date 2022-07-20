Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по итогам саммита в Тегеране

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам саммита "астанинской тройки" в Тегеране. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Основным вопросом в обсуждениях стало урегулирование в Сирии. Стороны пришли к выводу, что кризис может быть решен только силами дипломатии и самими сирийцами при содействии ООН, но не военными методами.

Иран, Россия и Турция отвергли попытки создать в стране новые реалии на местах под предлогом борьбы с терроризмом, в том числе незаконные инициативы по самоуправлению. Они также выразили готовность противостоять сепаратистским намерениям.

Лидеры "астанинской тройки" осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, в том числе оккупацию Голанских высот и обстрелы гражданской инфраструктуры, они признали их нарушающими международное гуманитарное право, независимость и целостность страны.

Кроме того, Путин, Эрдоган и Раиси приняли решение расширить трехсторонний формат взаимодействия за пределы сирийской тематики в целях содействия политическому и экономическому сотрудничеству.