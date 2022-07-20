РФ и Иран договорились о новых проектах и активизации расчетов в нацвалютах

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси договорились о крупных совместных проектах двух стран и активизации использования национальных валют в расчетах государств. Об этом сообщил российский лидер, выступая с заявлением по итогам встречи президентов стран - гарантов астанинского процесса. Саммит состоялся во вторник в Тегеране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах между нашими странами", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что на переговорах с Раиси подробно обсуждались "конкретные аспекты двустороннего взаимодействия в политической и экономической областях, особое внимание уделили укреплению сотрудничества в энергетике, промышленности и транспорте".

Путин также проинформировал об итогах встречи с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи. "Затрагивались стратегические вопросы российско-иранских отношений, с обеих сторон была подтверждена приверженность дальнейшему всемерному развитию [взаимодействия Москвы и Тегерана] в по-настоящему добрососедском и взаимовыгодном ключе", - отметил президент РФ. По его словам, также "выражена готовность к конструктивному партнерству в решении острых региональных и международных проблем".