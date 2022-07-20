Гаранты астанинского формата подтвердили решимость урегулированию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны - гаранты астанинского формата на прошедшем во вторник саммите в Тегеране подтвердили решимость способствовать урегулированию сирийской проблемы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На саммите была подтверждена решимость стран астанинской "тройки" способствовать урегулированию в Сирии. Участники встречи высказались за ускорение политического процесса в рамках астанинского формата, что является важным для решения гуманитарных проблем", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции по итогам саммита.

Эрдоган заявил, что провал в деятельности Конституционного комитета Сирии равнозначен провалу всего астанинского процесса.

"Как страны-гаранты астанинского процесса мы должны делать все возможное, чтобы очередная встреча комитета состоялась как можно скорее", - сказал Эрдоган на саммите астанинской "тройки" в Тегеране. В качестве возможного места встречи он предложил площадку ООН в Швейцарии.

Аналогичное мнение турецкий лидер высказал на пресс-конференции по итогам саммита.