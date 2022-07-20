В ООН предупредили о риске массового голода в мире

Мировое сообщество ожидает массовый голод, дестабилизация и массовая миграция, если оно не справится с продовольственным кризисом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли во время выступления в рамках дискуссии, организованной на площадке Совета по международным делам.

По его словам, мир уже столкнулся с "беспрецедентным кризисом".

"Если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция", - считает Д.Бизли.

По его мнению, 2023 год может оказаться "намного хуже" текущего.

Мировое сообщество будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания в ближайшие 6-12 месяцев, отметил он и предупредил, что в случае, если проблему не удастся решить, в мире может настать дефицит продовольствия.

Ситуация также ухудшается из-за ограничений на поставки удобрений из России и Беларуси на мировые рынки, добавил представитель ООН.