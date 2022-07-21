В Японии разыскивают особо опасную обезьяну

В городе Огори (Япония) полиция в полной боевой готовности разыскивает особо опасную обезьяну ростом 40-50 см. За две недели она напала на 10 человек, вломилась в детский сад и частный дом, откуда попыталась похитить младенца, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

"Я пылесосила и услышала, как моя маленькая дочка плачет. Я обернулась и увидела, что обезьяна схватила ее за ноги, когда она играла на полу. Было похоже, что животное пыталось вытащить ее на улицу", - рассказала мама малышки.

Власти города раздали жителям листовки, в которых призвали проявить бдительность: закрыть окна и быть начеку.

С мая в районе Огори заметили около 40 обезьян. Вероятно, животные вторгаются в жизнь людей из-за разрушения своих ареалов.