Государственные похороны Абэ состоятся 27 сентября в Токио

Государственные похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения, состоятся 27 сентября на арене "Будокан" в Токио. По сообщению канала NHK, правительство окончательно согласовывает этот вопрос, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Похороны экс-премьера Синдзо Абэ прошли в Токио 12 июля. Церемония прощания проходила в закрытом режиме в храме Дзодзедзи, на ней присутствовали только члены семьи Абэ и его близкие.

О планах провести церемонию похорон на государственном уровне сообщил 14 июля премьер Японии Фумио Кисида.