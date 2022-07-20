https://news.day.az/world/1480397.html Государственные похороны Абэ состоятся 27 сентября в Токио - ВИДЕО
Государственные похороны Абэ состоятся 27 сентября в Токио - ВИДЕО
Государственные похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения, состоятся 27 сентября на арене "Будокан" в Токио. По сообщению канала NHK, правительство окончательно согласовывает этот вопрос, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Похороны экс-премьера Синдзо Абэ прошли в Токио 12 июля. Церемония прощания проходила в закрытом режиме в храме Дзодзедзи, на ней присутствовали только члены семьи Абэ и его близкие.
О планах провести церемонию похорон на государственном уровне сообщил 14 июля премьер Японии Фумио Кисида.
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