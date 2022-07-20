Взрыв на дамбе Гувера в США

Взрыв прогремел на дамбе Гувера на границе американских штатов Аризона и Невада. Об этом сообщили в местном подразделении телекомпании "Эй-би-си", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел в здании у основания дамбы. В социальных сетях распространились кадры, на которых виден момент взрыва и последовавший за этим пожар.

Позже стало известно о том, что возгорание удалось потушить еще до прибытия пожарных на место.

Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Дамба Гувера, которую возвели на реке Колорадо в 1930-х годах, обеспечивает наполнение самого крупного водохранилища США. Помимо этого, дамба является популярной туристической достопримечательностью и используется в качестве гидроэлектростанции.