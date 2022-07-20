https://news.day.az/world/1480400.html Момент падения мужчины с моста на Porsche - ВИДЕО
Момент падения мужчины с моста на Porsche - ВИДЕО
В распоряжении РЕН ТВ появились кадры, на которых запечатлено падение мужчины с моста на МКАД на проезжавшую машину Porsche, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Инцидент произошел вечером на 38-м километре столичной кольцевой автодороги в районе Строгино.
По данным московского управления ГИБДД, мужчина, упавший с эстакады, был госпитализирован. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
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