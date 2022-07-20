Момент падения мужчины с моста на Porsche

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры, на которых запечатлено падение мужчины с моста на МКАД на проезжавшую машину Porsche, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел вечером на 38-м километре столичной кольцевой автодороги в районе Строгино.

По данным московского управления ГИБДД, мужчина, упавший с эстакады, был госпитализирован. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.