В Южной Корее создали командование «убийц подводных лодок»

В Военно-морских силах Республики Корея создано противолодочное авиаподразделение, которое прозвали воздушными "убийцами подводных лодок". Об этом сообщает Naval News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что с 2023 года новое подразделение получит шесть морских патрульных самолетов P-8A Poseidon (MPA), оснащенных радарами AN/APY-10 дальностью 800 км, противокорабельными ракетами и торпедами.

Также "убийцы подводных лодок" получат 12 противолодочных вертолетов Sikorsky SH-60 Seahawk, способные в течение четырех часов вести наблюдение за лодками, используя гидроакустические буи, погружные гидролокаторы, а также атаковать их с помощью противокорабельных ракет.

Подразделение также будет использовать противоминный вариант вертолета Marineon корейской разработки. РКН и Корпус морской пехоты приобретут несколько вариантов этого вертолета, в том числе штурмовой. Противоминная версия будет "патрулировать основные гавани и торговые пути Южной Кореи, защищая их от северокорейских диверсантов".