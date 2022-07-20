В Китае выявили случай заражения бубонной чумой

Случай заражения бубонной чумой произошел в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом пишет агентство Синьхуа со ссылкой на региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пациент прибыл в Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия.

После подтверждения заболевания в Нинся-Хуэйском районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой.