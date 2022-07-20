https://news.day.az/world/1480422.html В Китае выявили случай заражения бубонной чумой
В Китае выявили случай заражения бубонной чумой
Случай заражения бубонной чумой произошел в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом пишет агентство Синьхуа со ссылкой на региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пациент прибыл в Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия.
После подтверждения заболевания в Нинся-Хуэйском районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой.
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