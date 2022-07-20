Армию США ждет недобор 10 тыс. новобранцев

До конца 2022 финансового года, который заканчивается в августе, армия США наберет на 10 тыс. новобранцев меньше, чем запланировано. Об этом высокопоставленные представители Пентагона сообщили на слушаниях в Конгрессе во вторник, 19 июля, сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам пресс-секретаря министра обороны США Рэнди Фаррелл, в 2022 году Пентагон планировал принять в войска и на флот 60 тыс. новобранцев исходя их общей численности армии в 476 тыс. человек, объявленной в марте.

При этом в марте 2022 году план набора уже снижали на 15. тыс человек из-за проблем с рекрутированием. В итоге общая численность американской армии снизится до 466 тыс. человек, заявил на слушаниях заместитель начальника штаба армии генерал Джозеф Мартин.

Кроме того, Мартин отметил, что в 2023 финансовом году в армии произойдет еще более "резкое" падение численности - до 445 тыс. человек. При этом Пентагон, по его словам, ставит себе увеличить эту цифру до 455 тыс.