Европейцы страдают от жары

Угроза для людей и природы - так охарактеризовали немецкие власти аномальную жару, которая установилась во многих странах Европы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Согласно докладу министерства окружающей среды ФРГ, за последние несколько лет рекордно высокие температуры и наводнения, вызванные климатическими изменениями, нанесли стране ущерб, оцениваемый в 80 миллиардов евро.

Мэрия Кёльна выпустила план с указанием бес платных фонтанов, жителям и гостям города предлагают посетить музеи и библиотеки в самые жаркие часы.

Голландцы массово съезжаются на пляжи Гааги. В южных и центральных районах Нидерландов температура во вторник превысила 39°C.

В Мадриде скончался работник склада. Ранее сообщалось о смерти сотрудника коммунальных служб.Трагедия вызвала новый виток общественной дискуссии с участием политиков и профсоюзов об условиях труда во время волны жары.

В Великобритании также побиты температурные рекорды. Транспортная инфраструктура некогда относительно прохладного острова не задумалась для того, чтобы выдерживать зной.

"Все поезда отменены из-за жары. У меня это не укладывается в голове. В Австралии железная дорога не плавится, и поезда ходят. А у нас-то что?" - возмущается пассажир на лондонском вокзале Кингс-Кросс.

Тем временем в бельгийских зоопарках животным раздают замороженные продукты, для некоторых млекопитающих предусмотрены холодные ванны и душ, а также зоны с системой кондиционирования.