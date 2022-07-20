В Британии годовая инфляция побила 40-летний рекорд

Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до 9,4%, что стало рекордным значением с 1982 года. Об этом сообщается на сайте Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Годовая инфляция в Великобритании в июне 2022 года достигла 9,4% против 9,1%, которые были в мае. Последний раз самая высокая инфляция была в феврале 1982 года. Тогда она была на уровне 10,2%. Также за месяц выросли потребительские цены на 0,8%. В мае же этот показатель вырос на 0,7%.

При этом индекс инфляции с учетом расходов домовладельцев на содержание своей недвижимости оказался на уровне 8,2%. В мае этот показатель составил 7,9%.