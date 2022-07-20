Венеция предлагает туристам воду из фонтанов

Чтобы сократить количество отходов и мусора, власти Венеции продвигают использование многоразовых бутылок, обращая внимание туристов на обширную сеть фонтанчиков с питьевой водой, усеивающих городские площади и аллеи, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По данным горсовета Венеции, которая ежегодно принимает миллионы посетителей, туризм, в зависимости от сезона генерирует от 28 до 40% мусора.

Альберто Чинеллато, городской совет Венеции: "В Венеции 190 фонтанов, я имею в виду исторический центр города, так называемую "рыбу", плюс острова, расположенные вокруг от Пеллестрины до Лидо, Бурано, Мурано и Торчелло. А в самом историческом центре насчитывается 126 фонтанов, так что они разбросаны по всей территории, почти через каждые 100 метров".