https://news.day.az/world/1480499.html В Великобритании зафиксирован новый температурный рекорд
В Великобритании зафиксирован новый температурный рекорд
В Великобритании зафиксирован новый температурный рекорд, максимальная температура достигала +40,3°C, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"По меньшей мере в 34 местах [температура] превысила предыдущий рекорд в 38,7 градусов, зафиксированный в Великобритании", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что рекордные +40,3°C были зафиксированы в графстве Линкольншир на востоке Англии.
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