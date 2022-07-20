В Великобритании зафиксирован новый температурный рекорд, максимальная температура достигала +40,3°C, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По меньшей мере в 34 местах [температура] превысила предыдущий рекорд в 38,7 градусов, зафиксированный в Великобритании", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что рекордные +40,3°C были зафиксированы в графстве Линкольншир на востоке Англии.