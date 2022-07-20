https://news.day.az/world/1480501.html Белый медведь нашел банку сгущенки и оказался в ловушке - ВИДЕО
Белый медведь нашел банку сгущенки и оказался в ловушке - ВИДЕО
В рабочем поселке Диксон в Красноярском крае пытаются помочь белому медведю, который нашел открытую банку со сгущенкой и застрял в ней языком.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, медведь ходил по всему поселку в поисках помощи. Попытки вытащить банку из пасти хищника не увенчались успехом. Руководство поселка ждет приезда зоозащитников.
На инцидент уже отреагировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, сегодня к белому медведю вылетят ветеринары из Москвы. Будет решаться вопрос о транспортировке хищника.
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