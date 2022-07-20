Мужчина переоделся старушкой и ограбил банк

Полиция в США разыскивает мужчину, который переоделся пожилой женщиной во время ограбления банка, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В полицейском управлении Джорджии сообщили, что мужчина все еще находится в бегах, его личность не установлена. Подозреваемый, примерив образ пожилой женщины, вошел в банк и передал сотруднице записку с требованием отдать ему все деньги, предупредив, что у него есть пистолет.

На данный момент властям известно лишь то, что грабитель уехал с места преступления на белом внедорожнике, cкорее всего, марки Lexus. После того, как фотографии с подозреваемым появились в интернете, пользователи соцсетей с юмором отнеслись к виду вора.

"Я бы нашел тревожную кнопку еще до того, как он подошел к кассе", - пишут комментаторы.