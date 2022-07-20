Во Франции бушует лесной пожар

В департаменте Жиронда на юго-западе Франции бушует лесной пожар, один из самых разрушительных за всю историю страны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Вы заметили, мы проехали много километров, на нашем пути по обе стороны дороги все сгорело. Вы можете представить размеры пострадавшей территории. Еще нужно понять, что действует не один пожар, а по меньшей мере два. И оба возгорания - в районе Ла-Тест-де-Бюш и в районе Ландира - по площади сравнимо с тем, что мы обычно тушим за целое лето" - говорит пожарный Эрик Пито.

Уничтожено уже не менее 20 тысяч гектаров лесного массива. Некоторые местные жители решили не сидеть сложа руки в такой ситуации и пытаются помочь.

"Мы полили водой обочины дороги, чтобы огонь сюда не вернулся. Я остался здесь, чтобы спасти лес, спасти то, что еще не сгорело, оказать помощь", - говорит фермер Жером Массиньяни.

Со всех регионов Франции в Жиронду прибыли свыше двух тысяч пожарных, но стихию до сих пор не удалось взять под контроль из-за погодных условий.