Невысокие испанские женщины отстояли свое право работать в полиции в суде

Верховный суд Испании счел дискриминационным требование сотрудницам полиции быть не ниже 160 сантиметров ростом. Об этом сообщает Today Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Высший судебный орган страны вынес вердикт по иску подданной королевства, которой было отказано в трудоустройстве в полицию в 2017 году из-за того, что ее рост был на 4 сантиметра ниже необходимого.

В решении указывается, что это требование представляет собой косвенную дискриминацию женщин по сравнению с мужчинами, требования которым по минимальному росту (165 сантиметров) гораздо менее требовательны, так как процент женщин ниже 160 сантиметров - 25%, тогда как мужчин ниже необходимого для трудоустройства в полицию порога - всего 3%.