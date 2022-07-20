В Москве задержали группу карманников

В Москве задержали организованную группу серийных карманников, которые совершали кражи дорогих телефонов в столичном метро. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительной информации, карманники тщательно готовились к кражам. Обычно они похищали телефоны из карманов одежды пассажиров метро.

При этом злоумышленники четко распределили роли между собой. Карманниками выступали девушки - пока одна из них отвлекала владельца смартфона, другая незаметно вытаскивала телефон из кармана одежды пассажира. Иногда преступницы действовали в одиночку.

Другие же их сообщники разблокировали украденные смартфоны, удаляли данные из их памяти и затем перепродавали телефоны. Прибыль между злоумышленниками распределял организатор группы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали в Москве, Московской и Рязанской областях предполагаемого лидера организованной группы и 10 ее участников, возраст которых от 16 до 45 лет.

Во время обысков у злоумышленников нашли и изъяли компьютерную технику, более 100 аппаратов мобильной связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователями возбудили уголовные дела по фактам преступлений. В отношении всех участников организованной группы судом избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент в полицию обратились шесть человек, которые пострадали от действий группы карманников. Устанавливаются все потерпевшие, пострадавшие от действий злоумышленников. Продолжается предварительное расследование.