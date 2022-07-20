Cамый крутой автодом на базе Sprinter

Adria, производитель автодомов, кемперов и караванов из Словении, недавно представила свой флагманский продукт - Adria Supersonic. Дом на колесах основан на Mercedes-Benz Sprinter с совершенно новым кузовом и просторным салоном, вдохновленным дизайном яхты, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

От донорской машины данная модификация отличается полностью новым кузовом, для которого характерно обилие простых, но при этом достаточно изящных линий.

Спереди внимание к себя обращает огромное лобовое стекло с большими "автобусными" зеркалами. Плюс нельзя не отметить серебристую решетку радиатора, визуально совмещенную со светодиодными фарами Hella Bi-LED.

В свою очередь монументальная корма Adria Supersonic примечательна аккуратными диодными фарами и небольшим диффузором. В целом, дизайн машины выдержан в стиле младшей модели - Adria Supersonic, которая базируется на куда более скромном Fiat Ducato.

Разработанный в Словении кемпер доступен в нескольких вариантах исполнения. Базовый 780 SL достигает в длину 7,8 метров и весит 4,5 тонны. В его салоне есть спальные места для четырех взрослых человек: двухместная кровать сразу над водительской кабиной и пара одиночных в задней части салона.

У такого кемпера имеются кухня со столешницей, раковиной и холодильником на 144 литров, а также обеденная зона с двумя L-образными диванами и стоячий душ.

Версия 780 DC имеет такие же габариты и вес, да и оснащение у нее схоже, но в задней части салона у нее организована уже отдельная спальня с двухместной кроватью, а сразу за водительским сиденьем находятся два диванчика.

Есть еще трехосные 890 LL и 890 LC, которые достигают в длину 8,9 метров и весят в районе 5,5 тонн. Они просторнее базовых вариантов и имеют расширенное оснащение. Друг от друга они опять таки отличаются конфигурацией спальных мест.

Заметим, что все эти версии кемпера имеют переднюю панель от донорского Мерседес Спринтер, включая мультимедийную систему MBUX. А вот водительское и пассажирское кресла здесь новые и сделаны поворотными.

Разработчики предусмотрели множество скрытых ниш и ящичков для хранения вещей. Из прочего оснащения стоит отметить 150-литровый бак для чистой воды, амбиентную подсветку и камеру заднего вида. Управлять рядом функций кемпера можно дистанционно (посредством смартфона).

Ну а в движение словенский кемпер приводит 2,0-литровый дизель от Mercedes на 170 сил, который работает в связке с девятискоростным автоматом 9G-Tronic, передающим тягу на заднюю ось.