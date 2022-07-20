В США доставщик пиццы спас пятерых детей, застрявших в горящем доме

В США 25-летний развозчик пиццы отважно вбежал в горящий дом, чтобы спасти четверых детей и 18-летнего подростка; в какой-то момент ему даже пришлось прыгать из окна с шестилетней девочкой на руках. Самоотверженный поступок засняла нательная камера одного из спасателей, который затем передал запись полиции города Лафейетта, штат Индиана, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Николас Бостик, 25-летний развозчик пиццы, проезжал по улице Лафейетта в полночь и заметил горящий двухэтажный дом. Как сообщает ABC 7, Бостик опасался, что внутри могли застрять люди, но у него не было с собой телефона, чтобы позвонить в 911.

Он отважно решил войти в дом сам, и, как оказалось, в доме действительно находились пять спящих человек: четверо сестер в возрасте 1, 6, 13 и 18 лет, а также еще один 13-летний ребенок.

Бостик вошел в дом через заднюю дверь и начал кричать, чтобы проверить, не отзовется ли кто-нибудь. Его крик разбудил старшую сестру, которая в свою очередь разбудила двух подростков и схватила свою годовалую сестру, после чего Николас вывел их на улицу в безопасное место.

"Сначала я ничего не поняла, но к нам наверх прибежала моя сестра с ребенком на руках и закричала, чтобы мы вставали, потому что в доме пожар, - рассказала Purdue Exponent 13-летняя Шейли Барретт. - И на минуту я застыла и просто лежала, потому что ничего не понимала. И тогда мы спустились, и Ник был там, он помогал нам".

Однако в доме оставался еще один ребенок. "Я спросил их, остался ли там кто-нибудь, и тогда они сказали мне, что 6-летний ребенок еще в доме", - сказал Николас ABC 7. Тогда парень вернулся в горящий дом и начал заглядывать в разные комнаты, под кровати и в шкафы, пытаясь разглядеть ребенка через то, что он описал как "лагуну дыма".

"Я не знаю, как это объяснить, но я как будто признал, что скорее всего умру прямо здесь, этой ночью, - сказал он журналисту Дэйву Бангерту. - Но это было такое странное ощущение спокойствия. Тебе просто нужно действовать так быстро, как только возможно".

К счастью, ему удалось найти 6-летнюю девочку, но просто выйти из дома они уже не могли. На записи с нательной камеры видно, как Николас выпрыгивает из выбитого окна с девочкой на руках. Он не видел, как далеко им было падать, но у него не было выбора.

Николас упал на правый бок, повредив руку, спину и лодыжку. Он сказал, что сделал все возможное, чтобы смягчить удар для девочки, и полиция подтвердила, что девочка "чудесным образом почти не пострадала". Освещенный пламенем, он направился к спасателям - в этот момент те как раз добрались до дома. Нательная камера одного из спасателей запечатлела Ника, подбегающего к ним с девочкой.

Офицер взял плачущую девушку из рук, а Ник, запыхавшийся, хрипящий и раненый, сел на бордюр и сказал: "Мне нужен кислород". Он также спрашивал: "С ребенком все в порядке? Пожалуйста, скажите мне, что с ребенком все в порядке", пока офицер не заверил его, что ребенок цел. На видео он помогает парню подняться на ноги и провожает его на другую сторону улицы обработать окровавленную руку.

Парня сначала доставили в местную больницу Franciscan Health, а затем перевели в больницу Эскенази в Индианаполисе для лечения от сильного отравления дымом, а также от порезов на руке в результате удара кулаком по стеклу, но с тех пор его уже выписали. Все обитатели дома избежали серьезных травм, включая собаку Баффи, которую спасли прибывшие медики.

Родители детей, Дэвид и Тиера Барретт, вернулись в свой горящий дом, окруженный машинами скорой помощи, после свидания. Оба выразили огромную благодарность местному сообществу и Николасу. "Я буквально сказал ему, что теперь он член нашей семьи, - сказал Дэвид Барретт Exponent. - И он был полностью согласен с этим. Как только мы где-нибудь устроимся, мы собираемся пригласить его и его девушку на ужин".

В пожарной части считают, что пожар начался из-за не до конца потушенного пепла, который высыпали в ведро на крыльце. В управлении полиции назвали действия Николаса "не иначе как смелыми и героическими".

Хотя все вокруг восторгаются его поступком, Николас только пожимает плечами, преуменьшая свой героизм. "Все говорят: герой то, герой сё", - сказал Ник. - Ну, не знаю. Я был обычным парнем. Как я продолжаю повторять, я не какой-то суперзвездный герой. Я оказался в нужном месте, в нужное время и, наверное, нужным человеком".

Только когда полиция Лафейетта показала ему запись с нательной камеры, Ник понял, насколько рисковым был его поступок. "Это нереально, - сказал он. - Я сижу и рассказываю тебе об этом, и для меня это просто нереально. Это всё Бог. Другого объяснения у меня нет".

Город будет чествовать Ника на предстоящем бейсбольном матче команды Lafayette Aviators. Выручка с билетом, приобретенных по промо-коду FUND2022, пойдет на покрытие его медицинских расходов. На момент написания статьи сбор средств в Facebook собрал более 33 000 долларов, а страница GoFundMe собрала более 142 000 долларов. Скорейшего выздоровления герою!