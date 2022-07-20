В Ираке задержали грузовик с 30 ослами

В Ираке правоохранительные органы задержали грузовик с ослами из-за подозрения, что их планируют продать в один из местных ресторанов. Об этом сообщает портал albawaba, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника грузовик, задержанный в районе Салах-эд-Дин, перевозил 30 ослов. Однако по словам водителя машины, животные предназначались для кирпичного завода на Юге страны.

Сообщается, что в последнее время в Ираке участились случаи продажи ослиного мяса в организации общественного питания. Согласно исламскому преданию, употребление в пищу мяса домашних ослов запрещено.