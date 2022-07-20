https://news.day.az/world/1480569.html В Ираке задержали грузовик с 30 ослами
В Ираке задержали грузовик с 30 ослами
В Ираке правоохранительные органы задержали грузовик с ослами из-за подозрения, что их планируют продать в один из местных ресторанов. Об этом сообщает портал albawaba, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным источника грузовик, задержанный в районе Салах-эд-Дин, перевозил 30 ослов. Однако по словам водителя машины, животные предназначались для кирпичного завода на Юге страны.
Сообщается, что в последнее время в Ираке участились случаи продажи ослиного мяса в организации общественного питания. Согласно исламскому преданию, употребление в пищу мяса домашних ослов запрещено.
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