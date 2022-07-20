https://news.day.az/world/1480578.html «Hasta la vista, baby»: Борис Джонсон попрощался с палатой общин - ВИДЕО
«Hasta la vista, baby»: Борис Джонсон попрощался с палатой общин - ВИДЕО
Борис Джонсон, покинувший пост премьер-министра Великобритании, завершил свое прощальное выступление в палате общин цитатой из фильма "Терминатор", видео публикуют британские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Hasta la vista, baby", - сказал он в финале своей речи.
Джонсон сказал, что выполнил свою миссию, передает The Guardian. По его словам, он "пережил пандемию и помог защитить другую страну от варварства".
Политик также дал совет собравшимся: "Держитесь ближе к американцам, будьте ближе к украинцам и выступайте за свободу".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре