«Hasta la vista, baby»: Борис Джонсон попрощался с палатой общин

Борис Джонсон, покинувший пост премьер-министра Великобритании, завершил свое прощальное выступление в палате общин цитатой из фильма "Терминатор", видео публикуют британские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Hasta la vista, baby", - сказал он в финале своей речи.

Джонсон сказал, что выполнил свою миссию, передает The Guardian. По его словам, он "пережил пандемию и помог защитить другую страну от варварства".

Политик также дал совет собравшимся: "Держитесь ближе к американцам, будьте ближе к украинцам и выступайте за свободу".