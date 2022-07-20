В Великобритании одобрили проект строительства новой АЭС

Британское правительство одобрило проект строительства в Саффолке (Англия) новой атомной электростанции Sizewell C в рамках кампании по сокращению выбросов углекислого газа. Сообщение об этом пресс-служба кабмина Великобритании опубликовала на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня, 20 июля 2022 года, заявка по проекту Sizewell C получила от министра по вопросам бизнеса, энергетики и инфраструктуры одобрение на строительство", - говорится в сообщении.

Основным владельцем проекта выступает французская компания EDF. Организация предполагает, что новая АЭС будет способна генерировать достаточно низкоуглеродной электроэнергии для обеспечения шести млн домохозяйств.