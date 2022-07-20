В Индонезии 7-метровый питон проглотил женщину

В Индонезии семиметровый питон проглотил женщину, пишет Mirror. После этого случая местные жители опасаются выходить на улицу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, жертвой питона стала 54-летняя мать двоих детей Ва Тиба. Сообщается, что женщина вышла из дома ночью, чтобы проверить обстановку на огороде, куда часто наведывались дикие кабаны. Обратно она так и не вернулась, а с утра семья нашла ее сандалии.

Примерно в 50 метрах была найдена сама змея с раздутым животом. После того, как местные жители вспороли рептилии брюхо, они нашли внутри тело Тибы. К сожалению, женщина была уже мертва.

"Подозрения оказались верны, внутри змеи было целое тело", - сообщил начальник полиции Агунг Рамос.

Случай с Ва Тиба - не единственный, хотя такие ситуации довольно редкие. В 2002 году в Южной Африке питон проглотил 10-летнего мальчика.