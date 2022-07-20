В Южной Корее дорогу залило пивом после ДТП

В Южной Корее дорогу залило пивом в результате ДТП, пишет Mirror. Водитель фуры, перевозивший алкоголь, не справился с управлением, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, авария произошла в 50 километрах от Сеула и спровоцировала большую пробку. 2000 бутылок пива, которые находились в прицепе фуры, оказались разбитыми на асфальте, создав пенное озеро. Водитель грузовика кинулся собирать остатки груза, когда к нему на помощь подоспели очевидцы.

Благодаря проливному дождю собравшимся довольно быстро удалось расчистить дорогу, а представитель пивной компании попросил откликнуться тех, кто помогал водителю.

"Мы хотим найти этих граждан и лично выразить нашу благодарность каждому из них", - рассказал Джу Хван Бэк - заместитель директора компании по связям с общественностью.