IKEA отменила ограничения по времени на покупку товаров через сайт

Компания IKEA сняла ограничения по времени, введенные на онлайн-покупки в ходе проходящей в России распродажи товаров компании. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тем не менее в организации пообещали возвращать в очередь ожидания, если не будет активности на сайте свыше 10 минут.

"После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернет вас обратно в очередь", - уточняется в сообщении.