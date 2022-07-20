Китай и США в шаге от большой войны

Власти Китая могут дать военный ответ на визит представителя Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Как передает Day.Az, об этом сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на экспертов.

По словам научного сотрудника Китайской академии социальных наук Лю Сян, американские власти недооценивают решительную позицию Пекина в контексте тайваньского вопроса.

Помимо этого, специалист подчеркнул, что военный ответ в отношении США уже предопределен. По словам ученого, американские власти должны понимать, что они понесут ответственность за разжигание конфликта.