https://news.day.az/world/1480633.html Сенат Италии выразил доверие премьеру Драги
Сенат Италии выразил доверие премьеру Драги
Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Драги. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает агентство Ansa.
В поддержку премьера выступили 95 сенаторов, 38 высказались против.
В голосовании не принимали участия "Движение "5 звезд", "Вперед, Италия" и "Лига".
Ранее сообщалось, что Марио Драги объявил о решении подать в отставку. Он был председателем Совета министров Италии с 13 февраля 2021 года. Он объяснил свое решение тем, что "большинство национального единства, которое поддерживало это правительство с момента его создания, ушло".
Между тем президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку итальянского премьера.
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