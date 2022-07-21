https://news.day.az/world/1480654.html Вооруженное нападение в Турции - есть погибшие - ФОТО
Вооруженное нападение в Турции - есть погибшие - ФОТО
В Турции совершено вооруженное нападение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел вечером в селе Эсентепе Дюздже.
Неизвестный открыл огонь по 4 людям, работавшим в ореховом саду.
В результате нападения погибли 3 человека.
Еще 1 человек был тяжело ранен.
Начались поиски преступника.
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