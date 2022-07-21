Вооруженное нападение в Турции
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В Турции совершено вооруженное нападение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел вечером в селе Эсентепе Дюздже.

Неизвестный открыл огонь по 4 людям, работавшим в ореховом саду.

В результате нападения погибли 3 человека.

Еще 1 человек был тяжело ранен.

Начались поиски преступника.