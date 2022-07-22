Mattel и SpaceX договорились о создании игрушек в космической тематике

Американские компании Mattel, известный производитель игрушек, и SpaceX заключили договор о создании продуктов для детей и коллекционеров. Об этом говорится на сайте Mattel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что с будущего года производитель игрушек займется выпуском продукции, "вдохновленной SpaceX, под своим культовым брендом Matchbox".

Вице-президент SpaceX Брайан Бьелде заявил, что компания с нетерпением ожидает совместной работы. Он видит в этом шаге миссию, "чтобы помочь вдохновить следующее поколение исследователей космоса и энтузиастов".