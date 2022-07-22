Итальянский модный дом Giorgio Armani перевыполнил план по продажам

В 2021 году чистая выручка итальянского бренда Giorgio Armani составила более €2 млрд. Это позволило компании выполнить финансовый план на год раньше срока. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В прошлом году прибыль Giorgio Armani увеличилась на 26,3% по сравнению с показателями 2020 года (€1,6 млрд). Однако показатель за 2021 год на 6,3% меньше, чем в 2019 году. Тогда прибыль составила €2,16 млрд.

В прошлом году брендом была поставлена цель вернуться на допандемический уровень торговли к 2022 году, получив более €4 млрд доходов и более €2 млрд чистой выручки. Второе условие Giorgio Armani удалось выполнить уже сейчас.

Сам модельер Джорджо Армани заявил: "Этот твердый и последовательный подход доказал свою эффективность, особенно в последние несколько лет, которые были такими сложными для нашей личной и профессиональной жизни. Наша компания оказалась стабильной с точки зрения капитала и финансов, и это позволило нам чувствовать себя комфортно даже при непростой обстановке в мире".