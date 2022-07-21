Новые кадры сильного пожара в Москве

Новое видео с места пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 1000 квадратных метров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На представленных кадрах видно, что справиться с огнем пока не удается. К месту пожара уже прибыл вертолет, из горящего дома выведены все люди.

Пожару присвоили второй ранг сложности. В пресс-службе городского главка МЧС отметили, что из лифта в горящем здании спасли застрявшего человека. Всего из дома эвакуировали 400 жильцов.

Одну из крупнейших автомагистралей Москвы заволокло густым черным дымом. Пожарные борются с огнем.

Информации о пострадавших не поступало. Устанавливаются все обстоятельства возникновения пожара.