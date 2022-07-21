https://news.day.az/world/1480671.html Автомобиль снес двух пешеходов на зебре в Москве - ВИДЕО
Автомобиль снес двух пешеходов на зебре в Москве - ВИДЕО
В Москве автомобиль наехал на двух пешеходов, которые переходили Алтуфьевское шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает столичный дептранс, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"На месте работают оперативные службы города, движение не затруднено", - указано в Telegram-канале.
На обнародованных кадрах заметно, что пешеходы пересекают дорогу быстрым шагом. При приближении к "зебре" автомобиль даже не пытается притормозить.
От удара людей относит далеко в сторону, машина в это время продолжает движение и пропадает из обзора камеры.
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