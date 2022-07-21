Автомобиль снес двух пешеходов на зебре в Москве

В Москве автомобиль наехал на двух пешеходов, которые переходили Алтуфьевское шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает столичный дептранс, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"На месте работают оперативные службы города, движение не затруднено", - указано в Telegram-канале.

На обнародованных кадрах заметно, что пешеходы пересекают дорогу быстрым шагом. При приближении к "зебре" автомобиль даже не пытается притормозить.

От удара людей относит далеко в сторону, машина в это время продолжает движение и пропадает из обзора камеры.