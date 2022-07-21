https://news.day.az/world/1480673.html Люди застряли на сломавшемся колесе обозрения в России - ВИДЕО
Люди застряли на сломавшемся колесе обозрения в России - ВИДЕО
Колесо обозрения сломалось в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. На нем застряли люди, сейчас их пытаются эвакуировать, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным портала V1.ru, люди заперты в кабинках на колесе обозрения. Точное число тех, кто сейчас находится на аттракционе, неизвестно.
Сейчас на место происшествия приехали полиция и скорая помощь. Все подходы к колесу обозрения оцепили.
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