Люди застряли на сломавшемся колесе обозрения в России

Колесо обозрения сломалось в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. На нем застряли люди, сейчас их пытаются эвакуировать, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным портала V1.ru, люди заперты в кабинках на колесе обозрения. Точное число тех, кто сейчас находится на аттракционе, неизвестно.

Сейчас на место происшествия приехали полиция и скорая помощь. Все подходы к колесу обозрения оцепили.